Самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса МАУ направит в Китай

Как отметили в авиакомпании, в китайский город будут лететь два пустых самолета.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации своих граждан из-за коронавируса. Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе МАУ.

Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

"Эти (перелеты, - ред.) для того, чтобы забрать украинских туристов, у которых завершился период путешествия", - добавили в МАУ.

"У них (украинцев, - ред.) был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы их забрать, будут лететь 2 пустых самолета. Туда будет лететь пустой самолет Киев-Санья, а из Санья уже с туристами", - уточнили в пресс-службе.

В МАУ добавили, что последний рейс в Китай - это 3 февраля. После этого рейсы не будут осуществляться ни в одну сторону, ни в обратном направлении.

Напомним, исследователи в специализированной лаборатории в Мельбурне смогли вырастить Уханьской коронавирус из образца пациента, что предоставит международным экспертным лабораториям важную информацию для борьбы с вирусом.