Воссоздали коронавирус первыми ученые из Австралии

"Это значительный прорыв, поскольку он позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире", - отметил доктор Джулиан Дрюс, руководитель Лаборатории идентификации вирусов в Институте инфекции и иммунитета Питера Доэрти.

Исследователи в специализированной лаборатории в Мельбурне смогли вырастить Уханьской коронавирус из образца пациента, что предоставит международным экспертным лабораториям важную информацию для борьбы с вирусом. Об этом сообщает Reuters.

Открытие будет передано Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).