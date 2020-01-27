Воссоздали коронавирус первыми ученые из Австралии

"Это значительный прорыв, поскольку он позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире", - отметил доктор Джулиан Дрюс, руководитель Лаборатории идентификации вирусов в Институте инфекции и иммунитета Питера Доэрти.
Исследователи в специализированной лаборатории в Мельбурне смогли вырастить Уханьской коронавирус из образца пациента, что предоставит международным экспертным лабораториям важную информацию для борьбы с вирусом. Об этом сообщает Reuters.
Открытие будет передано Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ученые отметили, что воспроизведенная копия может быть использована как "контрольный материал" для тестирования и "изменит правила игры в диагностике". Например, это может помочь диагностировать коронавирус у зараженных людей на ранних стадиях, еще до появления симптомов.