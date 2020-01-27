С борта судна в Тихом океане пропал украинский моряк

Отмечается, что речь идет, вероятно, о рефрижераторном судне под флагом Багамских островов.

На пути из Эквадора в Панаму с борта иностранного судна пропал украинский моряк Евгений Масленников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Фонда помощи морякам "Ассоль"