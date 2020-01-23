Около 6 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом зарегистрировали в Китае

Согласно последним данным, по меньшей мере 132 человека погибли.

За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти в США.

Уханьский коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксированы около 6000 случаев заболевания. Об этом передает CNN.