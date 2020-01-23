Около 6 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом зарегистрировали в Китае

Согласно последним данным, по меньшей мере 132 человека погибли.
За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти в США.
Уханьский коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксированы около 6000 случаев заболевания. Об этом передает CNN.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний усилили меры предосторожности при поездках в Китай, подняв их до самого высокого уровня. Несколько стран, в том числе США и Япония, вывозят своих граждан из Уханя. Почти 60 миллионов человек находятся под частичной или полной блокировкой в городах Китая.