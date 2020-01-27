От гриппа умерла женщина в Запорожской области

Сообщается, что умерла женщина в возрасте 51 года, которая обратилась за медицинской помощью на восьмой день заболевания.

Была госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии, умерла несмотря на активные реанимационные мероприятия.

В Запорожской области в результате осложнений гриппа умерла женщина. Об этом говорится в сообщении Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Также сообщается, что она не была привита от гриппа. Медики поставили диагноз грипп с двусторонней полисегментарной пневмонией.