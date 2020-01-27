Cимптомы коронавируса назвали врачи из Китая

Специалисты отметили, что у некоторых людей, которые заразились коронавирусом, может вообще не быть никаких симптомов, кроме несильной боли в горле и головная боль.

В то же время, другие могут страдать от лихорадки, кашля или проблем с дыханием.

Врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль. Об этом сообщает Daily Mail.