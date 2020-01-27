Эпидпорог заболеваемости гриппом перешла Украина

Врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко заявила, что Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом она сообщила во время брифинга, передает РБК-Украина.

По ее словам, эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%.

"В целом по Украине мы перешли эпидемический порог, превышение достаточно незначительное, 1,4%. Но это свидетельствует лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая и ситуация пока не является угрожающей", - заявила она.

При этом она добавила, что в целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровнях.

"Есть три региона находящихся уже на среднем эпидемическом уровне активности - это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. На сегодня у нас лабораторно подтверждена циркуляция вирусов гриппа на территории почти всей Украине. Преобладают в циркуляции вируса гриппа типа А, H1, N1", - добавила Кошалко.



