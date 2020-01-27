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События Сегодня, 19:0544
Эпидпорог заболеваемости гриппом перешла Украина
Врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко заявила, что Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Об этом она сообщила во время брифинга, передает РБК-Украина.
По ее словам, эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%.
"В целом по Украине мы перешли эпидемический порог, превышение достаточно незначительное, 1,4%. Но это свидетельствует лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая и ситуация пока не является угрожающей", - заявила она.
При этом она добавила, что в целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровнях.
"Есть три региона находящихся уже на среднем эпидемическом уровне активности - это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. На сегодня у нас лабораторно подтверждена циркуляция вирусов гриппа на территории почти всей Украине. Преобладают в циркуляции вируса гриппа типа А, H1, N1", - добавила Кошалко.

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