Усилят контроль на крупнейшем рынке Украины из-за коронавируса

Сообщается, что на рынке создадут места временной изоляции, куда будут отправлять людей с подозрением на заражение перед госпитализацией.

Меры будут усилены, поскольку на рынке работают продавцы из Китая.

Из-за распространения коронавируса в мире Одесская облгосадминистрация (ОГА) приняла решение усилить контроль за крупнейшим рынком Украины - "Седьмым километром". Об этом пишут местные СМИ.

Кроме того, усиленный противоэпидемиологический режим будет введен в лечебных учреждениях и местах массового пребывания людей - аэропортах, портах, рынках, в общественном транспорте, учебных и культурных учреждениях.