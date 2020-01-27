Дату окончания заболеваемости коронавирусом назвали в Китае

Власти КНР предполагают, что вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.

В правительстве Китая назвали дату, когда распространение коронавируса пойдет на спад. Об этом сообщает Reuters.