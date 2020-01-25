Украина не видит должной реакции Ирана в деле о катастрофе самолета

Рябошапка отметил, что украинская сторона неоднократно обращалась с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству.
В частности, он сам обращался письменно к генеральному прокурору Ирана.
Украина пока не видит должной реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств крушения самолета в Иране. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, в интервью "Интерфакс-Украина".
"Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - рассказал он.