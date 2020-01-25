Украина не видит должной реакции Ирана в деле о катастрофе самолета

Рябошапка отметил, что украинская сторона неоднократно обращалась с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству.

В частности, он сам обращался письменно к генеральному прокурору Ирана.

Украина пока не видит должной реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств крушения самолета в Иране. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, в интервью "Интерфакс-Украина".