В Китае число заболевших коронавирусом приближается к 8 тысячам

Сообщается, что по состоянию на 30 января в стране подтверждено 7830 случаев заболевания уханьской пневмонией.

Также сообщается, что от нового коронавируса умерли 170 человек, а 139 были выписаны из больниц после выздоровления.

Число заболевших коронавирусом в Китае по состоянию на 30 января достигло 7830 человек. Об этом сообщает местное издание People's Daily China.