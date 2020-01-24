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События Сегодня, 17:45289
Украинских туристов в Китае возмутило то, что на острове Хайнань из-за смертельного вируса закрыли все парки и отменили экскурсии
"С популярного у туристов города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и выкупили большинство товаров из аптек и магазинов"
После приземления у всех пассажиров измерили температуру. Других проверок не проводилось.
Туристы, с которыми говорили журналисты, рассказали, что остались довольны поездкой и не видели поводов для паники.
Кроме того, некоторых удивило, что после возвращения в них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре".
Туристы отметили, что рейс для эвакуации особо не отличался от обычного.
Отмечается, что на острове Хайнань закрыли парки, отменили экскурсии, а цены в регионе выросли.
Коронавирус, что распространяется с китайского Уханя (провинция Хубэй), во всем мире поразил уже 7783 человека. С начала распространения нового вируса зафиксировано 170 смертей.
Симптомы коронавируса могут появиться раннее всего через 2 дня после заражения, позднее всего - через 14. То есть больной может две недели быть заражен, но не подозревать о своей болезни.
 
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Теги: news, новости, Украина, Китай, Коронавирус, Эвакуация, 7dniv, 7dnivinfo  
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