В Харькове полиция ввела операцию "Сирена"

По данным правоохранителей, около 13:30 в полицию поступило сообщение от женщины, что в Шевченковском районе города были слышны сильный взрыв и выстрелы.

По указанному адресу сразу выехали следователи и взрывотехники.

В Харькове сегодня, 30 января, возле дома по улице Кузнечной произошел взрыв и были слышны выстрелы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу харьковской полиции.

Очевидцы рассказали, что с места происшествия уехал белый автомобиль, в котором мог находиться пострадавший. Сейчас полиция устанавливает местонахождение автомобиля.