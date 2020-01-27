В Харькове полиция ввела операцию "Сирена"

По данным правоохранителей, около 13:30 в полицию поступило сообщение от женщины, что в Шевченковском районе города были слышны сильный взрыв и выстрелы.
По указанному адресу сразу выехали следователи и взрывотехники.
В Харькове сегодня, 30 января, возле дома по улице Кузнечной произошел взрыв и были слышны выстрелы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу харьковской полиции.
Очевидцы рассказали, что с места происшествия уехал белый автомобиль, в котором мог находиться пострадавший. Сейчас полиция устанавливает местонахождение автомобиля.
В городе была введена операция "Сирена". На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства инцидента.