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События Вчера, 23:1850
Вспышку коронавируса ВОЗ признала международной угрозой
Соответствующее заявление глава ВОЗ сделал по итогам экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, связанным с распространением коронавирусом за пределами Китая.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
"По всем этим причинам я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой", - заявил Гебреисус.
При этом глава ВОЗ отметил, что заявление о чрезвычайной ситуацией в связи со вспышкой коронавируса не является вотумом недоверия Китая.
"Мы бы видели гораздо больше случаев за пределами Китая к настоящему времени - и, возможно, смерти - если бы не усилия правительства, а также прогресс, которого они достигли, чтобы защитить своих людей и людей в мире", - отметил Гебреисус.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, ВОЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
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