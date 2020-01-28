Вспышку коронавируса ВОЗ признала международной угрозой

Соответствующее заявление глава ВОЗ сделал по итогам экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, связанным с распространением коронавирусом за пределами Китая.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"По всем этим причинам я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой", - заявил Гебреисус.

При этом глава ВОЗ отметил, что заявление о чрезвычайной ситуацией в связи со вспышкой коронавируса не является вотумом недоверия Китая.