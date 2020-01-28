Более 500 украинцев находятся на территории Китая

Как отмечается, на консульском учете находятся 592 украинцев.

На территории Китайской Народной Республики может находиться более полтысячи украинцев. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос РБК-Украина.

"По состоянию на январь 2020 года, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве отметили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных вирусом.