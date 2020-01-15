Объявили чрезвычайную ситуацию в Австралии

Чрезвычайное положение объявлено в Австралийской столичной территории впервые с 2003 года.

Из-за значительных пожаров в Австралии высокая температура воздуха. Температура достигла +40 в четверг в штате Южная Австралия.

В Канберре (столица Австралии) объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает AFP.

Ожидается, что волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру позже в пятницу, а уже в выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до +45.