К 10 000 приближается число заразившихся коронавирусом

За сутки подтверждено 1 982 новых случая заражения. 43 человека скончались, причем 42 смерти приходятся на провинцию Хубэй.

В частности, четыре новых случая заражения вирусом 2019-nCoV подтверждены в Корее.

Число заразившихся коронавирусом из Китая превысило 9,5 тысяч людей. Об этом сообщают китайские СМИ.

Кроме того, в результате распространения вируса уже умерли 212 человек.

В 18 странах за пределами Китая зарегистрировано 98 случаев коронавируса 2019nCoV, в том числе 8 случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки.