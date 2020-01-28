Степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня повысили США

Как сообщается, коммерческие перевозчики сократили или приостановили маршруты в и из Китая.
Государственный департамент США повысил степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
"Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане... Путешественники должны быть готовы к введению в действие ограничений на поездки без предварительного уведомления. Коммерческие перевозчики сократили или приостановили маршруты в и из Китая", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что те, кто в настоящее время находится в Китае, должны рассмотреть возможность использования коммерческих средств. Государственный департамент потребовал, чтобы весь несущественный правительственный персонал США отложил поездки в Китай в связи с новым коронавирусом.