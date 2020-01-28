Степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня повысили США

Как сообщается, коммерческие перевозчики сократили или приостановили маршруты в и из Китая.

Государственный департамент США повысил степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане... Путешественники должны быть готовы к введению в действие ограничений на поездки без предварительного уведомления. Коммерческие перевозчики сократили или приостановили маршруты в и из Китая", - говорится в сообщении.