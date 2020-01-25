Было названо количество заболевших коронавирусом в 21 стране

Так, в Китае зарегистрировано больше всего смертей и случаев заболевания коронавирусом (213 смертей и 9692 случая).
Китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В других странах пока не зарегистрировано смертельных случаев, а число всех вместе взятых зарегистрированных случаев составляет 109:
Австралия - 9 заболевших;
Камбоджа - 1 заболевший;
Канада - 3 заболевших;
Финляндия - 1 заболевший;
Франция - 6 заболевших;
Германия - 4 заболевших;
Индия - 1 заболевший;
Италия - 2 заболевших;
Япония - 14 заболевших;
Малазия - 7 заболевших;
Непал - 1 заболевший;
Филиппины - 1 заболевший;
Сингапур - 13 заболевших;
Южная Корея - 7 заболевших;
Шри-Ланка - 1 заболевший;
Тайвань - 9 заболевших;
Таиланд - 14 заболевших;
ОАЭ - 4 заболевших;
США - 6 заболевших;
Вьетнам - 5 заболевших;