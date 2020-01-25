Было названо количество заболевших коронавирусом в 21 стране

Так, в Китае зарегистрировано больше всего смертей и случаев заболевания коронавирусом (213 смертей и 9692 случая).

Китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В других странах пока не зарегистрировано смертельных случаев, а число всех вместе взятых зарегистрированных случаев составляет 109:

Австралия - 9 заболевших;

Камбоджа - 1 заболевший;

Канада - 3 заболевших;

Финляндия - 1 заболевший;

Франция - 6 заболевших;

Германия - 4 заболевших;

Индия - 1 заболевший;

Италия - 2 заболевших;

Япония - 14 заболевших;

Малазия - 7 заболевших;

Непал - 1 заболевший;

Филиппины - 1 заболевший;

Сингапур - 13 заболевших;

Южная Корея - 7 заболевших;

Шри-Ланка - 1 заболевший;

Тайвань - 9 заболевших;

Таиланд - 14 заболевших;

ОАЭ - 4 заболевших;

США - 6 заболевших;