Прокуроров в деле Савченко-Рубана сменил офис Рябошапки

"Сегодня заседание снова не состоялось, суд перенес рассмотрение на 12 марта", - сообщил Шадрин.

По его словам, сегодня Броварской районный суд Киевской области снова не смог рассмотреть дело обвиняемых в терроризме Савченко и Рубана.

Он также отметил, что на заседание не явилась часть адвокатов обвиняемых. Также Шадрин отметил, что Офис генпрокурора сменил группу прокуроров в этом деле.

Офис генерального прокурора сменил группу прокуроров в деле бывшего нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом РБК-Украина рассказал адвокат Александр Шадрин.