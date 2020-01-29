В Днепропетровской области объявлена эпидемия гриппа

Сообщается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Днепропетровской области превысила эпидемический порог.
За последнюю неделю число больных выросло на 44% - к врачам обратились более 26,5 тыс. человек, большинство из них - дети. Почти 99 тыс. школьников отправили на карантин.
В Днепропетровской области с 31 января объявлена эпидемия гриппа. Об этом говорится в сообщении Днепропетровской областной государственной администрации.
Также сообщается, что из-за роста заболеваемости 944 отдельных классов и 191 школу закрыли на карантин.
Медики советуют избегать близкого контакта с больными, чаще мыть руки и стараться меньше трогать лицо - глаза, нос и рот. При первых симптомах ОРВИ следует обратиться к семейному врачу.