Из-за коронавируса в США вводят режим чрезвычайной ситуации

США со 2 февраля введут режим чрезвычайной ситуации на всей территории из-за китайского коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, передает его пресс-служба.

Он пояснил, что такое решение было принято после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной.

"Сегодня я объявил, что коронавирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в США", - сказал он.