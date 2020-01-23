Максимальную пенсию в Украине повысят за год дважды

Сообщается, что до конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17690 гривен (709,88 долларов).
В Украине за год дважды повысят максимальную пенсию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Там написали, что размер максимальной пенсии будут повышать в три этапа:
с 01.01.2020 она составит 16380 грн (657,31 доллар);
с 01.07.2020 - 17120 грн (687,01 доллар);
с 01.12.2020 - 17690 грн (709,88 долларов).
Основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.