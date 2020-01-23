Максимальную пенсию в Украине повысят за год дважды

Сообщается, что до конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17690 гривен (709,88 долларов).

В Украине за год дважды повысят максимальную пенсию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Там написали, что размер максимальной пенсии будут повышать в три этапа:

с 01.01.2020 она составит 16380 грн (657,31 доллар);

с 01.07.2020 - 17120 грн (687,01 доллар);

с 01.12.2020 - 17690 грн (709,88 долларов).