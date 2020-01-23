 

Максимальную пенсию в Украине повысят за год дважды

События Сегодня, 14:0177
Максимальную пенсию в Украине повысят за год дважды
Сообщается, что до конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17690 гривен (709,88 долларов).
В Украине за год дважды повысят максимальную пенсию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Там написали, что размер максимальной пенсии будут повышать в три этапа:
с 01.01.2020 она составит 16380 грн (657,31 доллар);
с 01.07.2020 - 17120 грн (687,01 доллар);
с 01.12.2020 - 17690 грн (709,88 долларов).
Основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, Новости, Украина, Пенсия, рост, 7dniv, 7dnivinfo  
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?

Новости по теме

Официальный курс доллара значительно повысил НБУ
Официальный курс доллара значительно повысил НБУ
23-янв-2020, 21:23
На 16 января официальный курс доллара снизил НБУ
На 16 января официальный курс доллара снизил НБУ
16-янв-2020, 10:50
Официальный курс доллара на 13 января установил НБУ
Официальный курс доллара на 13 января установил НБУ
13-янв-2020, 10:42
Разъяснение о выходе на пенсию в 2020 году дал ПФУ
Разъяснение о выходе на пенсию в 2020 году дал ПФУ
11-янв-2020, 12:24
Повышение пенсионного возраста считают неизбежным в
Повышение пенсионного возраста считают неизбежным в " Слуге народа"
3-янв-2020, 13:18

Последние новости

15:31
Экономика
Причины падения цен на газ и нефть назвал НБУ
14:04
Политика
ЕС открыл диппредставительство в Лондоне после Brexit
14:03
Политика
Причину падения цен на газ в Европе назвал Коболев
14:01
События
Максимальную пенсию в Украине повысят за год дважды
13:38
События
Распространения коронавируса по миру статистику обнародовал Минздрав
10:27
Политика
Из состава ЕС вышла Великобритания
10:26
Политика
Из Госдепа США уволилась Йованович
10:25
Политика
МВФ отмечает прогресс Украины в выполнении условий для новой программы финансирования
10:24
Экономика
Для промышленности цены на газ снизил "Нафтогаз"
10:22
События
Из-за коронавируса в США вводят режим чрезвычайной ситуации
10:20
События
Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на февраль
10:12
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (01.02.20)
09:58
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 1 Февраля
Вчера, 2020-01-31
23:17
Политика
Спустя 2 месяца как была зафиксирована вспышка смертельного коронавируса Гончарук поручил организовать эвакуацию граждан Украины из Китая
23:10
Политика
"Может я дурак, но Россия точно не нападала" - боксер Гвоздик шокировал своим признанием про войну на Донбассе
21:12
Политика
Вадим Рабинович: «Слуги», как саранча ужасного вида, убивают всю страну, распродавая ее по кусочкам!
21:09
Политика
Приватизацию "Центрэнерго" заблокировал суд
20:23
События
В Днепропетровской области объявлена эпидемия гриппа
20:10
Политика
Экстрадицию Левина в Украину обсудили Зеленский и премьер Болгарии
20:08
События
Прокуроров в деле Савченко-Рубана сменил офис Рябошапки

Новости ТОП-7

Дату окончания заболеваемости коронавирусом назвали в Китае1887
Украинских туристов в Китае возмутило то, что на острове Хайнань из-за смертельного вируса закрыли все парки и отменили экскурсии1104
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах452
Спустя 2 месяца как была зафиксирована вспышка смертельного коронавируса Гончарук поручил организовать эвакуацию граждан Украины из Китая142
Получение гражданства для украинцев упростит Россия132
ВОЗ призвала готовиться к противодействию коронавирусу131
Зафиксировать цены на газ по-новому предложит "Нафтогаз"125

Досуг

Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
Вчера, 09:1582
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28338
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:58482
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53320
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21511
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19503

События

Максимальную пенсию в Украине повысят за год дважды
Максимальную пенсию в Украине повысят за год дважды
До конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17690 гривен
Сегодня, 14:0180
Распространения коронавируса по миру статистику обнародовал Минздрав
Распространения коронавируса по миру статистику обнародовал Минздрав
В Украине лабораторно подтвержденных случаев пока нет
Сегодня, 13:3891
Из-за коронавируса в США вводят режим чрезвычайной ситуации
Из-за коронавируса в США вводят режим чрезвычайной ситуации
Правительство США со 2 февраля решило ввести режим чрезвычайной ситуации
Сегодня, 10:2272
Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на февраль
Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на февраль
В течение последнего месяца зимы ожидаются сильный ветер и метели
Сегодня, 10:2069
В Днепропетровской области объявлена эпидемия гриппа
В Днепропетровской области объявлена эпидемия гриппа
Число заболевших в регионе за неделю выросло в полтора раза
Вчера, 20:2385
Прокуроров в деле Савченко-Рубана сменил офис Рябошапки
Прокуроров в деле Савченко-Рубана сменил офис Рябошапки
Савченко и Рубану более 9 месяцев не могут избрать меру пресечения
Вчера, 20:0891
7 Днів