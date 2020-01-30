 

Число зараженных коронавирусом в китайском Ухане оценили ученые

События Вчера, 21:19120
Число зараженных коронавирусом в китайском Ухане оценили ученые
Исследование основано на предположении, что каждый зараженный человек мог передать вирус 2,68 другим.
По оценкам, такое общее количество было по состоянию на вторник.
Число зараженных новым коронавирусом в китайском городе Ухань в провинции Хубэй составляет 75 815 человек. Об этом свидетельствуют данные ученых Гонконгского университета, сообщает South China Morning Post.
Между тем, число новых подтвержденных случаев и смертей от коронавируса в материковом Китае достигло рекордных дневных уровней.
Власти провинции Хубэй, эпицентра вспышки, сообщили о 45 новых смертельных случаях и 1347 новых подтвержденных случаях в субботу - оба дневных максимума. По сообщениям комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, 33 из недавно зарегистрированных случаев смерти были в Ухане, столице провинции.
Также в субботу Хуанганг - город с населением около 7,4 миллиона человек - первым в Хубэй наложил строгие ограничения на людей, покидающих свои дома. Власти заявили, что только одному члену семьи разрешается покупать предметы первой необходимости каждые два дня.
По мере того, как Пекин пытается сдержать вспышку, инфекция распространилась на все 31 провинции материкового Китая, муниципалитеты и автономные районы, а также, по крайней мере, на 22 другие страны.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Число, Зараженных, Китай, 7dniv, 7dnivinfo, Коронавирус  
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?

Новости по теме

Дату окончания заболеваемости коронавирусом назвали в Китае
Дату окончания заболеваемости коронавирусом назвали в Китае
30-янв-2020, 13:08
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170
30-янв-2020, 09:26
По всему Китаю стремительно распространяется Коронавирус
По всему Китаю стремительно распространяется Коронавирус
30-янв-2020, 09:17
Количество жертв увеличилось до 80 от китайского коронавируса
Количество жертв увеличилось до 80 от китайского коронавируса
27-янв-2020, 10:06
Число заболевших вирусной пневмонией превысило 570 человек в Китае
Число заболевших вирусной пневмонией превысило 570 человек в Китае
23-янв-2020, 09:52

Последние новости

Вчера, 2020-02-01
21:54
Политика
Сесть немецкому самолету с эвакуированными из Уханя не позволила Россия
21:53
Политика
Мирный план Трампа отклонила лига арабских государств
21:51
Политика
Нового премьер-министра назначили в Ираке
21:39
События
Сроки испытания вакцины против коронавируса назвали в США
21:19
События
Число зараженных коронавирусом в китайском Ухане оценили ученые
20:10
Политика
В январе госбюджет недополучил четверть доходов
19:53
Политика
Правила аренды государственного имущества изменились в Украине
15:31
Экономика
Причины падения цен на газ и нефть назвал НБУ
14:04
Политика
ЕС открыл диппредставительство в Лондоне после Brexit
14:03
Политика
Причину падения цен на газ в Европе назвал Коболев
14:01
События
Максимальную пенсию в Украине повысят за год дважды
13:38
События
Распространения коронавируса по миру статистику обнародовал Минздрав
10:27
Политика
Из состава ЕС вышла Великобритания
10:26
Политика
Из Госдепа США уволилась Йованович
10:25
Политика
МВФ отмечает прогресс Украины в выполнении условий для новой программы финансирования
10:24
Экономика
Для промышленности цены на газ снизил "Нафтогаз"
10:22
События
Из-за коронавируса в США вводят режим чрезвычайной ситуации
10:20
События
Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на февраль
10:12
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (01.02.20)
09:58
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 1 Февраля

Новости ТОП-7

Дату окончания заболеваемости коронавирусом назвали в Китае1913
Украинских туристов в Китае возмутило то, что на острове Хайнань из-за смертельного вируса закрыли все парки и отменили экскурсии1151
Спустя 2 месяца как была зафиксирована вспышка смертельного коронавируса Гончарук поручил организовать эвакуацию граждан Украины из Китая165
Зафиксировать цены на газ по-новому предложит "Нафтогаз"146
Максимальную пенсию в Украине повысят за год дважды136
ВОЗ призвала готовиться к противодействию коронавирусу135
"Может я дурак, но Россия точно не нападала" - боксер Гвоздик шокировал своим признанием про войну на Донбассе129

Досуг

Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:1587
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28347
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:58491
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53326
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21517
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19508

События

Сроки испытания вакцины против коронавируса назвали в США
Сроки испытания вакцины против коронавируса назвали в США
Однако на испытания вакцины понадобится еще несколько месяцев
Вчера, 21:3948
Число зараженных коронавирусом в китайском Ухане оценили ученые
Число зараженных коронавирусом в китайском Ухане оценили ученые
В эпицентре вспышки коронавируса число зараженных идет на десятки тысяч
Вчера, 21:19121
Максимальную пенсию в Украине повысят за год дважды
Максимальную пенсию в Украине повысят за год дважды
До конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17690 гривен
Вчера, 14:01136
Распространения коронавируса по миру статистику обнародовал Минздрав
Распространения коронавируса по миру статистику обнародовал Минздрав
В Украине лабораторно подтвержденных случаев пока нет
Вчера, 13:38124
Из-за коронавируса в США вводят режим чрезвычайной ситуации
Из-за коронавируса в США вводят режим чрезвычайной ситуации
Правительство США со 2 февраля решило ввести режим чрезвычайной ситуации
Вчера, 10:2296
Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на февраль
Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на февраль
В течение последнего месяца зимы ожидаются сильный ветер и метели
Вчера, 10:2090
7 Днів