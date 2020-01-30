Число зараженных коронавирусом в китайском Ухане оценили ученые

Исследование основано на предположении, что каждый зараженный человек мог передать вирус 2,68 другим.

По оценкам, такое общее количество было по состоянию на вторник.

Число зараженных новым коронавирусом в китайском городе Ухань в провинции Хубэй составляет 75 815 человек. Об этом свидетельствуют данные ученых Гонконгского университета, сообщает South China Morning Post.

Между тем, число новых подтвержденных случаев и смертей от коронавируса в материковом Китае достигло рекордных дневных уровней.

Власти провинции Хубэй, эпицентра вспышки, сообщили о 45 новых смертельных случаях и 1347 новых подтвержденных случаях в субботу - оба дневных максимума. По сообщениям комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, 33 из недавно зарегистрированных случаев смерти были в Ухане, столице провинции.

Также в субботу Хуанганг - город с населением около 7,4 миллиона человек - первым в Хубэй наложил строгие ограничения на людей, покидающих свои дома. Власти заявили, что только одному члену семьи разрешается покупать предметы первой необходимости каждые два дня.