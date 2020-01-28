Сроки испытания вакцины против коронавируса назвали в США

По словам директора института Энтони Фауси, разработка вакцины против нового коронавируса проходит достаточно быстро по сравнению с предыдущими случаями.

Он привел пример с вакциной против тяжелого острого респираторного синдрома, на подготовку к испытаниям которой у ученых ушло 20 месяцев.

В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Америки считают, что испытание вакцины против нового вида коронавируса может начаться уже через 3 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".