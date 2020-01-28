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События Вчера, 21:3948
Сроки испытания вакцины против коронавируса назвали в США
По словам директора института Энтони Фауси, разработка вакцины против нового коронавируса проходит достаточно быстро по сравнению с предыдущими случаями.
Он привел пример с вакциной против тяжелого острого респираторного синдрома, на подготовку к испытаниям которой у ученых ушло 20 месяцев.
В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Америки считают, что испытание вакцины против нового вида коронавируса может начаться уже через 3 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Однако, Фауси подчеркнул, что это не означает, что вакцину против коронавируса можно будет использовать уже через 3 месяца, поскольку ее необходимо проверить на безопасность и эффективность. На проверку вакцины ученым может понадобится еще несколько месяцев.
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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, коронавирус, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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