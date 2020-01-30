Новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Индии

По данным индийских властей, очередной случай заражения опасным вирусом был выявлен в южном штате Керала.

Больной недавно посещал Китай.

В Индии зафиксировали второй случай заболевания новым видом коронавируса, который распространяется миром после вспышки в китайском городе Ухань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В Керале зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. Пациент имеет историю путешествий из Китая", - сообщили на индийском телевидении.

Отмечается, что анализы больного были положительными, поэтому его изолировали в больнице. Пока пациент стабилен и находится под постоянным наблюдением врачей.