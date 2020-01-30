Новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Индии

По данным индийских властей, очередной случай заражения опасным вирусом был выявлен в южном штате Керала.
Больной недавно посещал Китай.
В Индии зафиксировали второй случай заболевания новым видом коронавируса, который распространяется миром после вспышки в китайском городе Ухань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"В Керале зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. Пациент имеет историю путешествий из Китая", - сообщили на индийском телевидении.
Отмечается, что анализы больного были положительными, поэтому его изолировали в больнице. Пока пациент стабилен и находится под постоянным наблюдением врачей.
Напомним, ранее сообщалось, что в индийском штате Керала зафиксировали первый случай заболевания китайским коронавирусом. Заболевание было выявлено у индийского студента из южного штата Керала, который учился в университете города Ухань.