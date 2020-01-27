В рефрижераторе грузовика обнаружили нелегалов под Львовом

Как сообщается, водитель грузовика, перевозившего яблоки из Македонии в Россию, обнаружил в рефрижераторе четырех находящихся в полуобморочном состоянии ребят в возрасте 16-17 лет.

Двое из них имели при себе документы. Нелегалы являются гражданами Афганистана.

Вечером 1 февраля вблизи Львова в рефрижераторе грузовика выявили четырех нелегалов, которые пытались попасть в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.