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События Сегодня, 12:4254
В рефрижераторе грузовика обнаружили нелегалов под Львовом
Как сообщается, водитель грузовика, перевозившего яблоки из Македонии в Россию, обнаружил в рефрижераторе четырех находящихся в полуобморочном состоянии ребят в возрасте 16-17 лет.
Двое из них имели при себе документы. Нелегалы являются гражданами Афганистана.
Вечером 1 февраля вблизи Львова в рефрижераторе грузовика выявили четырех нелегалов, которые пытались попасть в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Нелегалы находятся в тяжелом состоянии. Ребята получили переохлаждение, медики оказывают им помощь.
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Теги: news, новости, Украина, нелегалы, Афганистан, Львов, 7dniv, 7dnivinfo  
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