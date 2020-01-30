Больницу для больных коронавирусом достроили в Китае

Как сообщается, больница "Хошэньшань", построенная по приказу китайского лидера Си Цзиньпина, начнет принимать больных коронавирусом с понедельника, 3 февраля 2020 года.
В китайском городе Ухань завершили строительство новой больницы для лечения больных новым видом коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.
Отмечается, что помощь больным коронавирусом будут предоставлять 1400 военных медиков. Больница рассчитана на 1 тысячу мест и создана только для лечения зараженных коронавирусом.