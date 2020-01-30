Неадекватный заправщик известной сети "ОККО" в Мукачево побил посетителя

Сомнительное качество, на которую часто жалуются посетители, и высокие цены на топливо - это еще не все, что можно ожидать от сети "ОККО".

Сейчас здесь Вас могут еще и побить, если вы не понравитесь какому то работнику.

Сегодня ночью в Мукачево на одной из автозаправок в сети "ОККО" случился инцидент

Видео с места происшествия в редакцию сайта "ПЕРШИЙ.com.ua" прислали читатели. Инцидент произошел на АЗС по ул. И Зрини, в "Паланка".

Как видно на видео, по неизвестным причинам заправщик с бранью и кулаками набросился на посетителя.

При этом, видно, что человек не наносит ответные удары работнику автозаправки.

Также, за кадром слышно, как женщины, кассиры, смеются созерцая ситуацию, вместо того, чтобы попытаться помочь пострадавшему и остановить нападающего.



