Коронавирус обнаружили у эвакуированных из Китая немцев

По данным немецкого Красного Креста, в двух эвакуированных из Уханя подтвердили заболевание новым видом коронавируса. Больные были изолированы, сейчас они находятся на карантине в университетской клинике Франкфурта-на-Майне.

В Германии обнаружили заболевание коронавирусом 2019-nCoV у двух граждан, которых сегодня эвакуировали из китайского Уханя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Эти лица восприняли новость сдержанно и были изолированы", - отметили в организации.