Пограничник насмерть сбил пешехода во Львовской области

Указано, что военный, двигаясь на служебном автомобиле в направлении перехода с Польшей, допустил наезд на пешехода.

В селе Угринов Львовской области военнослужащий Государственной пограничной службы на служебном автомобиле сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, 2 февраля 2020 года примерно в 00:00 часов в селе Угринов Сокальского района Львовской области рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода. В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте", - информируют в ГБР.

В частности, транспортное средство изъято.