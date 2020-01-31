Инфицированных коронавирусом перевалило за 14 тысяч

Сообщается, что подтверждено 155 случаев заражения за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по одному в Испании, Финляндии и Швеции).
По состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В ведомстве отметили, что в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Кроме того, сегодня оперативный штаб Минздрава проведет очередное заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом.