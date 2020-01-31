Инфицированных коронавирусом перевалило за 14 тысяч

Сообщается, что подтверждено 155 случаев заражения за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по одному в Испании, Финляндии и Швеции).

По состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отметили, что в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.