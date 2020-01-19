Из-за аномально теплой зимы "Газпром" сократил добычу газа

Указано, что из-за теплой погоды в январе российский монополист был вынужден сократить добычу газа на шесть процентов - до 44,3 миллиарда кубических метров по сравнению с 47,32 миллиардами кубометров в январе 2019 года.

Российский газовый монополист "Газпром" сократил добычу газа на шесть процентов по сравнению с январем 2019 года в связи с аномально теплой зимой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, компания ожидала, что январь 2020 года в России будет примерно на градус холоднее, чем годом ранее. Однако погода оказалась самой теплой за последнее десятилетие - на пять градусов выше, чем за последние три года.