 

Влить в экономику 173 млрд долларов намерены власти в Китае из-за коронавирус

События Сегодня, 20:5246
Влить в экономику 173 млрд долларов намерены власти в Китае из-за коронавирус
Центральный банк Китая убежден, что такой шаг обеспечит достаточную ликвидность в банковской системе и поможет обеспечить стабильность валютного рынка.
Китай планирует поддержать банковскую систему путем вливания в экономику 1,2 трлн юаней (173 млрд долларов), чтобы преодолеть негативные экономические последствия вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает BBC.
Указано, что средства поступят, когда фондовые рынки Китая откроются в понедельник.
При этом китайские финансовые регуляторы считают, что негативное влияние вспышки коронавируса на экономику Китая будет "краткосрочным".
Напомним, по состоянию на утро 2 февраля во мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев. В частности, подтверждено 155 случаев заражения за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы.
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Теги: news, новости, Украина, Китай, Экономика, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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