Влить в экономику 173 млрд долларов намерены власти в Китае из-за коронавирус

Центральный банк Китая убежден, что такой шаг обеспечит достаточную ликвидность в банковской системе и поможет обеспечить стабильность валютного рынка.

Китай планирует поддержать банковскую систему путем вливания в экономику 1,2 трлн юаней (173 млрд долларов), чтобы преодолеть негативные экономические последствия вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Указано, что средства поступят, когда фондовые рынки Китая откроются в понедельник.

При этом китайские финансовые регуляторы считают, что негативное влияние вспышки коронавируса на экономику Китая будет "краткосрочным".