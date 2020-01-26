Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 17 тыс. человек

Отмечается, что Китай завершил строительство больницы на 1000 коек для лечения жертв нового вируса. Вторая больница на 1500 коек находится в стадии строительства.

Согласно последним данным, опубликованным в понедельник, в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"За последние 24 часа в Китае был зарегистрирован 361 смертельный случай и 2829 новых случаев, в результате чего общее число китайцев достигло 17 205 человек", - говорится в сообщении.