Около 350 человек уже умерло от коронавируса в Китае

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев.

В Китае сообщили о 56 новых смертельных случаях от вспышки коронавируса, в результате чего общее количество погибших достигло 350. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также подтвердили 2 103 новых случаев заражения 2 февраля.