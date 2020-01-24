Успешный метод лечения коронавируса нашли в Таиланде

Как отмечается, что медик больницы Раджавити в Бангкоке Криансак Атипорнванич лечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов против ВИЧ "Лопинавир/Ритонавир" и значительных доз озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа.
Сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа оказалось эффективным в лечении коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда.
По его словам, результат теста изменился от положительного до негативного в течение 48 часов. Медик добавил, что последний лабораторный тест показал, что в дыхательной системе пациентки нет следа вируса.