Успешный метод лечения коронавируса нашли в Таиланде

Как отмечается, что медик больницы Раджавити в Бангкоке Криансак Атипорнванич лечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов против ВИЧ "Лопинавир/Ритонавир" и значительных доз озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа.

Сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа оказалось эффективным в лечении коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда.