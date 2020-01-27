Пожар в многоэтажке произошел в Одессе, есть погибшие

Отмечается, что около 4:30 утра в Суворовском районе произошел пожар на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Погибли трое людей.

В ночь на понедельник, 3 февраля, в Одессе произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 04 час. 52 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 м2", - говорится в сообщении.