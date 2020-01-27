Пик распространения коронавируса спрогнозировали в Китае

Наньшань отметил, что распространение коронавируса все еще находится в стадии роста, но не достигнет общенационального уровня.

Пик распространения коронавируса в Китае настанет через 10-14 дней. Такой прогноз озвучил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщают китайские СМИ.

"Мы предполагаем, что пик распространения коронавируса нового типа настанет примерно через 10-14 дней. Но мы должны по-прежнему усиливать профилактические меры по сдерживанию его распространения - нельзя ослаблять бдительность", - сказал он.