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События Вчера, 21:1857
Двух человек с подозрением на коронавирус госпитализировали в Украине
Сообщается, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира из-за подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ.
По состоянию на 3 февраля стало известно о госпитализации двух человек в Украине с подозрением на новый коронавирус из Китая после того, как они обратились за медицинской помощью. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.
"Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - говорится в сообщении.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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