В украинском учебнике по истории оказалась фотожаба с Киану Ривз

Любимец интернета Киану Ривз увековечил себя в истории — в буквальном смысле. Его фотография попала в украинский учебник по всемирной истории для 10-го класса «Всесвітня історія».

Актера прифотошопили к снимку «Обед на небоскребе» 1932 года. Киану Ривз сидит вместе с рабочими на балке во время строительства небоскреба «Рокфеллер-плаза» и грустно жует свой сэндвич, который давно стал мемом.

Фотография размещена на 58-й странице учебника в главе, которая посвящена США в период между Первой и Второй мировыми войнами. На оригинальном снимке изображено 11 рабочих, а в украинском учебнике к ним присоединился двенадцатый — Киану Ривз.

Учебник выпущен в 2018 году. Его рекомендует Министерство образования и науки Украины. Автор учебника — Игорь Щупак, кандидат исторических наук, директор украинского института изучения холокоста «Ткума» и директор музея «Память еврейского народа и холокост в Украине».