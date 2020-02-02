В Китае жертвами коронавируса стали 490 человек

За последние сутки погибло 65 человек. Общее количество погибших - 490 человек.

По состоянию на 5 февраля в Китае количество заразившихся коронавирусом 2019-nCov, составляет 24 324 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В больницах находится 185 тысяч человек, у которых есть подозрение на коронавирус.