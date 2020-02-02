В Китае жертвами коронавируса стали 490 человек

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По состоянию на 5 февраля в Китае количество заразившихся коронавирусом 2019-nCov, составляет 24 324 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
В больницах находится 185 тысяч человек, у которых есть подозрение на коронавирус.
Напомним, по данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены в еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом более 680 человек выздоровели.
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Теги: news, новости, Украина, Китай, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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