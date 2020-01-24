Меморандум с Deutsche Bahn подписала "Укрзализныця"

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, на первом этапе сотрудничество между УЗ и Deutsche Bahn будет иметь более консультативный характер. В то же время украинская сторона рассчитывает на более глубокое сотрудничество.

Компания "Укрзализныця" сегодня, 5 февраля, подписала меморандум с Deutsche Bahn. Церемония подписания документа прошла в здании правительства.

Предполагается, что немецкая компания будет предоставлять консультации по управлению "Укрзализныцей". Кроме того, ожидается, что менеджеров Deutsche Bahn привлекут к управлению УЗ посредством назначения на руководящие должности в правлении и наблюдательном совете.

Дальнейшие условия будут согласованы сторонами в рамках отдельного соглашения о стратегическом партнерстве. Это соглашение будет определять план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и включать такие услуги, как анализ и реорганизация разных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений. На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Он продлится не позднее чем до 31 декабря 2020 года. После этапа реализации, с 1 января 2021, следует управленческий этап, во время которого компания DB E & C предоставит "Укрзализныце" поддержку в сфере управления согласно ключевым показателям эффективности.



