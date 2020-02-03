Тест-системы для выявления коронавируса прибыли в Украину

По словам Скипальского, полученных тест-систем хватит для исследования 25-30 случаев. Однако в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки тест-систем для выявления коронавируса.

На таможенную границу Украины прибыли тест-системы для обнаружения нового вида коронавируса. Об этом на брифинге сообщил директор директората Центра общественного здоровья Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности с Всемирной организацией здравоохранения насчет дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", - сказал он.