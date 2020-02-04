Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в КНДР

Как отмечается, инфекция выявлена у жительницы Пхеньяна, которая недавно посещала Китай.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV зарегистрирован в Северной Корее. Об этом сообщила южнокорейская газета "Чунан ильбо".

Отметим, в материковом Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до 636 человек, заражены уже 31 161 человек.