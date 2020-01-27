Произошла стрельба на улице в Мукачево, есть раненые

Как отметили в полиции, сообщение о стрельбе на улице Сеченова поступило 7 февраля в 9:50.

В Мукачево Закарпатской области утром 7 февраля произошла стрельба на одной из улиц, двое человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию в Закарпатской области.

"Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожники поехали в неизвестном направлении. По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Сейчас они находятся в медучреждениях", - сообщили в полиции.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

По информации местных СМИ, стрельбу открыл неизвестный по Артуру Пашкуляку, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.



