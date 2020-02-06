В Украине выпустят из диспансеров всех психически больных и туберкулёзников

1 апреля 2020 в Украине стартует второй этап медреформы, согласно которому финансирование всех медучреждений будет проводиться по принципу «деньги следуют за пациентом».

В результате сокращения государственных субвенций некоторые медучреждения будут недополучать финансирование, поэтому принято решение об «оптимизации» тубдиспансера и психбольницы.

Выделенное финансирование просто не позволяет удерживать существующие стационары по лечению этих заболеваний.

Ситуацию прокомментировал медицинский юрист Виктор Сердюк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что был приглашен на съезд Ассоциации психиатров Украины, где главным вопросом стала катастрофическая ситуация с системой психиатрической помощи в Украине, а также с ней будет после 1 апреля.

"Состоялась горячая дискуссия вокруг катастрофической ситуации с системой психиатрической помощи.

О том, что делать и куда бежать в 1 апреля 2020 и после этой даты.

Если будет так, как хочет НСЗУ, то после 1 апреля психиатрические больницы перестанут существовать ", - говорит юрист.

Среди этих людей - почти 2000 таких, которые по решению суда должны быть на принудительном лечении. С 1 апреля даже для них не предусмотрено ни лекарств, ни питания.

"Тысячи больных психическими расстройствами будут бродить по Украине и просить есть. Кто как сможет ", - добавляет Виктор Сердюк.

Также квалифицированная психиатрическая помощь станет недоступной и для больных детей.

"Нависает реальная угроза того, что тысячи психически больных присоединятся к тысячам больных туберкулезом, и вместе они будут блуждать Украины.