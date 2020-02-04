В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

Сообщается о 34 546 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 722 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ВОЗ отправляет наборы для тестирования вируса, а также маски, перчатки, респираторы и халаты во все страны.