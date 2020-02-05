В Закарпатье всё СБУ на ушах в поисках контрабандного туннеля в Словакию

Представители управления СБУ в Закарпатской области провели спецоперацию по выявлению подземного туннеля, который может вести на территорию Словацкой Республики.

По полученной информации, обозначенный подкоп берёт своё начало в приграничном селе Паладь-Комаровцы, расположенном впритык к украинско-словацкой границе. Считается, что единственным местом в этом селе, где табачная мафия возможно переправляет через туннель из Украины в Европу огромные партии сигарет - это территория предприятия «Нобилекс». Именно сюда, вдали от посторонних глаз, регулярно заезжают огромные автомобили предназначенные для перевозки грузов в крытом кузове или на грузовой платформе. Здесь недавно велись строительные работы. Завозилось много металла.

История закарпатской контрабанды уже знает случаи когда в пограничном "метро" исправно ездили забитые куревом (и не только) полтора десятка вагончиков.

Важно отметить, что владелец этого предприятия Андрей Пивень. Он всю свою сознательную жизнь служил в пограничной службе Украины и долгое время возглавлял отдел на переходе «Тисса», что на украинско-венгерской границе. После ухода со службы сразу стал владельцем нескольких гостиниц в Словакии и Львове, завода металло-пластиковых конструкций и рекреационного комплекса.

Естественно, что владелец предприятия категорически отвергает возможность преступной деятельности на территории своего завода. Он утверждает, что громадное помещение на 1600 кв.м. - это цех по производству окон. Эти же стеклопакеты предприятие якобы поставляет в Венгрию, Польшу, Австрию, Германию и в том числе и Словакию.

По словам Петуха, это просто кто-то пустил слух, что с завода идет подпольный туннель в Словакию.

Собственник «Нобилекс» даже написал на своей странице в соцсети «фейсбук»: «Пятница. Время, когда приспешники, которым приснилось, что они феерично оригинальные фантазеры, вылезают как тараканы.

Смешно, но мне сегодня рассказали очередную «новость» - на территории моего завода вроде есть ... тоннель в Словакию. Ребята, выбросьте на помойку то, что курите! А если придумываете, так и несите ответственность за свои глупые идеи.

Кстати, представители СБУ сегодня оперативно таки пришли к нам в гости, все проверили. Туннеля нет. Как видите, лопат в руках не держали и ничего не закапывали.

Всех желающих искать тоннели - приглашаю в понедельник на экскурсию в Нобилекс. С собой иметь хорошее настроение. Лопаты и каски выдадим на входе. Всем желающим - пишите в личные.»

Служба безопасности Украины, возможно из-за тайны следствия, пока не давала официальной информации по этому поводу. Неизвестно, смогли ли работники спецслужбы обнаружить туннель. Хотя понятно, что не просто для экскурсии сотрудники СБУ посетили завод Пивня. И однозначно должны были остаться следы и какие-то свидетели строительства. Не проводятся же такие стройки так просто, на авось. Без привлечения серьезных научных ресурсов здесь не обошлось. Проектанты перед началом строительства должны были выяснить такой вопрос, как состав грунтов в этой местности, наличие грунтовых вод. Поэтому вполне логично, что устроители тоннеля обращались куда-то и через кого-то для выяснения этой информации. Как на словацкой стороне, так и на украинском приграничье, должны были под легендой проводиться и буровые работы.

Для армирования стенок тоннеля должен был в огромном количестве завозиться металл и комплектующие. По металлическим заготовкам, что пошли бы на стенки тоннеля, не будет трудно определить и завод-изготовитель, и лиц или посредников, закупавших этот металл. Если применялась сварка, то следует искать лиц, умеющих проводить такие работы. Аналогично с бетонированием и покрытием стенок тоннеля защитным покрытием. Понятно, что этим не будут заниматься сварщики. Протягивание кабеля, установка рельс и завоз вагонеток предусматривает как своих производителей, так и специалистов.

Как стало известно из компетентных источников, в настоящее время на территории Словакии спецслужбы этой страны во взаимодействии со всеми правоохранительными органами ищут тоже подобный туннель.

Эта история достаточно многогранна. Все слишком переплетено и повязано. И это далеко не конец. Она наверняка будет иметь свое продолжение.



