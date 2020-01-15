Двое украинцев погибли в масштабном ДТП в Венгрии

Сообщается, что авария случалась утром 7 февраля на дороге по направлению к Будапешту вблизи города Кал.

Сперва столкнулись два легковых автомобиля, в которые врезался микроавтобус с украинскими номерами. После столкновения украинский микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки транспортных средств.

В Венгрии в масштабном дорожно-транспортном происшествии с участием сразу пяти автомобилей погибли двое украинцев, еще семеро получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AgriaTV.

В результате столкновения один украинец погиб на месте, второй - в больнице. Еще семь граждан Украины были госпитализированы с различными травмами.



